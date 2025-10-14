Gabriel Boric se reunió con el Papa León XIV para dialogar sobre derechos humanos, Gaza y la pobreza
14.10.2025
- La columna de opinión del principal asesor de Kast, Cristian Valenzuela, “Parásitos” generó controversia tras acusar a funcionarios públicos de aprovecharse del Estado. Publicación que fue respaldada por el propio candidato de republicanos, José Antonio Kast, afirmando que si la hubiese escrito él sería más duro con sus palabras
- El Presidente Gabriel Boric visitó Italia para reunirse con el Papa León XIV en Vaticano para dialogar sobre derechos humanos, la crisis de Gaza y la superación de la pobreza
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con líderes mundiales de Egipto para firmar la primera fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza. A su vez, se concretó con vida la liberación de los últimos 20 rehenes además de la excarcelación de los más de 2000 prisioneros palestinos