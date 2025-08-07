Franco Parisi no descarta un nuevo retiro de fondos si es “transitorio para comprarse una vivienda”

Conduce: Nicolás Paut y Sebastián Aguirre.

El próximo de 16 de noviembre se efectuará la elecciones presidenciales y parlamentarias en las que el electorado elegirá al próximo Presidente y parlamentarios.

Es en este contexto que en un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos con Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), que entregó los lineamientos económicos para su eventual gobierno.

La reciente incorporación de la diputada Pamela Jiles al partido, una de las promotoras de los reitors de fondos de pensiones, puso nuevamente tema sobre la mesa.

Al respecto el candidato no descartó impulsar un nuevo retiro de fondos de pensiones, pero no de la forma en la que actualmente se está llevando la discusión.

“En la estructura antigua, no. Pero si alguien necesita un retiro transitorio para comprarse una vivienda, anóteme”, señaló.

Sin embargo, sobre la posibilidad de un retiro de libre disposición expresó que “lo veo muy difícil”.

Otro tema tocado por el candidato presidencial del PDG fue el impuesto a las empresas, que actualmente se encuentra en el 27%.

“Queremos bajar el impuesto a las empresas al 23 o 22%. Queremos restablecer el FUT, pero bien hecho“, puntualizó.

En esa línea, Parisi señaló que otro impuesto que bajaría sería a los medicamentos, el que calificó de “canalla”.

“Este es el único país que paga 19% por medicamentos. No puede ser que se lucre con la persona que quiera estar sana. Vamos a reembolsar a todos el IVA“, explicó.

Sobre la implementación de la reforma de pensiones señaló que “hay que hacer modificaciones”

“Me habría gustado que el 1,5% fuera al fondo que eligiera el trabajador”, argumentó

Revisa el programa completo en el video