Fin de semana primaveral en Santiago: Se esperan máximas entre 21° C y 28° C este 11 y 12 de octubre

Por CNN Chile

10.10.2025 / 18:11

Se espera un descenso en las temperaturas para la Región Metropolitana. Revisa el desglose completo para tu ciudad en CNN Tiempo.

El sol continuará presente en la zona norte del país, con máximas que oscilarán alrededor de los 20° C en las ciudades de Arica e Iquique.

En Los Andes y San Felipe se registrará una baja en las temperaturas, alcanzando los 24° C y manteniéndose el cielo despejado.

En Santiago, la máxima llegará a 21° C, con precipitaciones débiles esperadas en el sector cordillerano de la ciudad.

Hacia el centro-sur del país, se esperan máximas de 17° C en Valparaíso, Rancagua y Talca.

Producto del sistema frontal que se registró durante la semana, se prevén lluvias débiles en la Región de la Araucanía y Los Ríos.

Finalmente, la Región de Aysén y sus alrededores presentarán cielos nublados, preparándose para un nuevo sistema frontal que afectaría la zona el miércoles 15 de octubre.

