Fin de semana de extremo calor para el país con máximas que superarán los 30 °C en la capital

La capital del país alcanzará los 31 °C. Revisa el desglose completo del tiempo a través de CNN Chile.

Se esperan nubes para la tarde de la jornada del día sábado 18 de octubre para la macrozona norte del país. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C para la ciudad de Arica. En Antofagasta y playas cercanas brillará el sol para iniciar el fin de semana.

En la zona centro del país, se prevén 34 °C para Los Andes y San Felipe. Los valles de la Región del Maule bordearán los 30 °C. Las máximas llegarán a los 27 °C para la ciudad de Talca y Chillán, con una de las temperaturas más altas en este último tiempo.

El impacto de la dorsal cálida, mencionada anteriormente en CNN Chile, también afectará

la zona sur del territorio nacional en la Región de la Araucanía, Los Lagos y la Patagonia generando un aumento en las temperaturas y sin la proyección de precipitaciones para este fin de semana.