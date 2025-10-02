Exsubsecretario de Hacienda de Piñera por Ley de Presupuesto 2026: “Deja muy poca libertad para el próximo gobierno”

Conduce: Pilar Gutiérrez.

Siguen las reacciones tras la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 la noche de este martes en voz del presidente Gabriel Boric.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera y decano de Economía USS, sostuvo que “no es un presupuesto responsable ni presupuesto prudente”.

Afirmó que también es un presupuesto “que deja poca flexibilidad para el nuevo gobierno (…). Es un presupuesto que crece demasiado, que no va a permitir cumplir la meta de balanza estructural y que deja muy poca libertad para el próximo gobierno”.

