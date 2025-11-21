Programas completos Agenda Económica

Expresidente del Banco Central: “La gente se dio cuenta que hacía daño el bajo crecimiento”

Por CNN Chile

21.11.2025 / 17:00

En conversación con Agenda Económica PM, Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central, señaló que elección presidencial es ” una oportunidad de comenzar a enfrentar los problemas en los que el país se ha ido quedando atrás”.

En ese sentido, destacó que en este nuevo proceso electoral las candidaturas abordaron en sus programas el problema del crecimiento.

“No lo había visto antes (…) “La gente se dio cuenta que hacía daño el bajo crecimiento”, argumentó.

Sobre el momento económico del país, el expresidente del Banco Central indicó que “estamos con una deuda que hoy es peligrosa”.

Consultado sobre su posición  en la segunda vuelta, Corbo declaró que apoyará la candidatura de José Antonio Kast.

“Apoyaba a Matthei, pero no pasó a segunda vuelta”, puntualizó.

