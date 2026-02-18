Exposición solar: ¿Cuándo acudir a un especialista? | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, el secretario de la Sociedad Chilena de Dermatología, Marcelo Lefimil, dio recomendaciones para prevenir la exposición a los rayos ultravioleta.

Las altas temperaturas no traen consigo solo el calor, sino que también aumenta la intensidad de los rayos ultravioleta (UV). Exponerse por ciertos periodos de tiempo a estos puede causar severos daños a la piel.

“Hay que usar protector solar durante todo el año, incluso los días nublados, aunque estemos adentro de la casa y si vamos a salir a la calle, complementarlo con otras estrategias como el uso de lentes de sol, gorro y ropa adecuada”, explicó.

Asimismo, el doctor señaló que se debe realizar una limpieza e hidratación adecuada: “El agua por sí sola no es suficiente para limpiar de manera adecuada la piel, en especial en ciudades como Santiago que tienen aguas con muchas sales, carbonato de calcio y otras. Respecto a los limpiadores, se deben usar jabones adecuados quevan a permitir remover las bacterias, células muertas, material particular o poluciones, etc”.