Experto explica: ¿Cómo los retiros de fondos previsionales afectaron los créditos hipotecarios?

Conduce. Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Maximiliano Villalobos, investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes, sobre el efecto de los retiros de fondos de pensiones en los créditos hipotecarios.

El experto citó un estudio que se presentó esta semana, el cual “viene a enfatizar o a recalcar lo que se dijo en todas las comisiones técnicas y por expertos en el mismo periodo de los tres retiros de que de alguna forma estos retiros iban a dañarse severamente al mercado de capitales y al mismo tiempo sobrecalentar la economía y generar inflación”.

En esta línea, se mostró en contra de la idea de autorizar nuevamente el retiro de fondos previsionales, pero con el fin único de comprar una vivienda. “Al final, profundizar una mala política pública es aún peor. O sea, los retiros ya de por sí son una mala política pública porque de alguna forma desfondan el mercado de capitales y porque generan inflación”.

