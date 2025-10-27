Experto analiza el panorama del litio: “Chile debe cumplir el rol de producir más, pero de manera consciente”

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el consenso preliminar de Donald Trump y Xi Jinping previo a su reunión.
En esta edición, también dialogamos con Sebastián Quiñones, director de desarrollo estratégico de la Cámara Internacional del Litio y Energías, sobre el panorama del litio en Chile y el mundo.
“En este llamado del mundo hacia las energías limpias y la transición energética-tecnológica, Chile debe cumplir el rol de producir más, pero de manera consciente, y ahí es donde nosotros no sólo debemos exportar litio, sino que también exportar know-how y conocimiento en general de cómo relacionarnos con las comunidades, cómo respetar a nuestros trabajadores, cómo incluir energías renovables no convencionales en los procesos, también sobre todo cómo ir disminuyendo el consumo hídrico de nuestras faenas e ir incorporando mujeres al trabajo minero en general, porque todos estos elementos han hecho que Chile no tan sólo sea un líder mundial, sino que sea un ejemplo en buenas prácticas“, sostuvo.
Se han convertido en una respuesta directa a las nuevas formas de habitar. Las marcas han entendido que el desafío ya no es ofrecer más funciones, sino ofrecerlas en menos espacio. Así nacen equipos que lavan, secan, enfrían y cocinan con el mínimo tamaño posible, pero con el máximo rendimiento.