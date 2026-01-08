Experto analiza el IPC de diciembre: “Estamos muy cerca de llegar a la meta inflacionaria”

Conduce: Sebastián Aguirre.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de diciembre tuvo una variación mensual de -0,2%.

7 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, mientras que seis presentaron incidencias positivas.

En Agenda Económica, conversamos con Patricio Ramírez, Coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de La Frontera (UFRO), quien analizó este resultado.

“Hay una lectura positiva; si bien es cierto que se esperaba un negativo quizás más cercano a -0,1%, fue un poco más alto. Va en línea con lo que suele ser el mes de diciembre, donde el componente estacional de las frutas y verduras generalmente marca la pauta, y eso es lo que ha sucedido esta vez”, partió señalando.

En esta línea, agregó que “ya están retiradas esas inflaciones altas que vivimos, pero siempre es bueno recordar y sacar lecciones, porque la memoria es frágil, nos quedamos con el corto plazo y, si bien estamos muy cerca ya de llegar a la meta inflacionaria, debemos recordar que esto fue un camino mucho más largo y doloroso de lo que esperábamos. Vamos a cumplir casi cinco años de no alcanzar una meta inflacionaria, lo que nos tiene que llevar a sacar lecciones de lo difícil que es controlar una inflación cuando se sale de los márgenes adecuados”.

