Experta explica subida de temperaturas de hasta 37°C para este fin de semana

Las altas temperaturas abarcarían desde la región de Coquimbo hasta el Biobío, alcanzando los 37°C.

El calor no da tregua y este fin de semana se esperan las temperaturas mas altas de la semana, con pronósticos que alcanzarían los 37°C.

Pamela Henríquez, meteoróloga jefe de Meteored, explica que en las zonas interiores del centro norte y hasta centro sur del país, se podría llegar a los 38°C. Particularmente en regiones como la Metropolitana, Valparaiso, O’Higgins, Maule y Ñuble.

La meteoróloga explica: “La subida de temperaturas se debe a la dorsal en altura que va a concentrar las temperaturas y dejar noches bastante cálidas”. Esto se debe a que, según explica Pamela Henríquez, la dorsal en altura causa una baja en el viento.

“Para el norte se pronostican precipitaciones en la cordillera entre Arica y Antofagasta con posibilidades de tormenta eléctrica. Mientras que las precipitaciones se concentraran en la Patagonia, entre 20 y 50mm en Aysén” dijo la meteoróloga.

A esto, agregó que para las regiones de Maule, Ñuble y Biobío, es muy probable que desde el sábado hasta el lunes, las temperaturas puedan llegar hasta los 38°C.

“Es muy probable que el domingo y lunes en Temuco y Valdivia, las temperaturas lleguen a los 33°C” añadió la meteoróloga jefe de Meteored.