Experta analiza el IPC de septiembre: “Está súper alineado con lo esperado por el mercado”

Conduce: Sebastián Aguirre.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de septiembre tuvo una variación mensual de 0,4%.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Valentina Apablaza, investigadora ODEC UDP, sobre estos resultados que fueron en las expectativas del mercado.

“Con este 0,4% mensual en la expansión del IPC agregado estamos registrando una inflación en términos anuales de un 4,4%, es decir, una cifra levemente superior a lo que se registró en el mes anterior, pero de todos modos sigue estando bastante alineado con la expectativa, toda vez que se anticipaban ciertas alzas de precios para este mes en particular”, sostuvo.

