Experta analiza el IPC de agosto: ¿Qué implica que no haya tenido variación?

09.09.2025

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de agosto tuvo una variación mensual de 0,0%.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Carolina Grünwald, economista jefe de Prudential AGP, sobre los resultados que sorprendieron al mercado.

“Nos sorprendió a la baja la cifra mensual, ya que estábamos por ahí por el 0,2 y esta sorpresa se dio principalmente por algunos elementos de vestuario o equipamiento del hogar, que no creemos que sea algo tan estructural, por lo que no hemos cambiado nuestra visión en el sentido que creemos que el Banco Central hoy no va a mover su tasa de interés”, sostuvo.

