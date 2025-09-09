Experta analiza el IPC de agosto: ¿Qué implica que no haya tenido variación?

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de agosto tuvo una variación mensual de 0,0%.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Carolina Grünwald, economista jefe de Prudential AGP, sobre los resultados que sorprendieron al mercado.
“Nos sorprendió a la baja la cifra mensual, ya que estábamos por ahí por el 0,2 y esta sorpresa se dio principalmente por algunos elementos de vestuario o equipamiento del hogar, que no creemos que sea algo tan estructural, por lo que no hemos cambiado nuestra visión en el sentido que creemos que el Banco Central hoy no va a mover su tasa de interés”, sostuvo.
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.