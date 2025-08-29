Exministro de Piñera anuncia apoyo a Kast y complica campaña de Matthei | CNN Prime
Por CNN Chile
29.08.2025 / 17:21
Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Justicia ratificó la condición procesal de acusado para Daniel Jadue lo que le impediría eventualmente asumir un cargo público.
Rodrigo Álvarez, exministro de Sebastián Piñera, criticó a Chile Vamos y asumió su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast, complicando campaña de Evelyn Matthei.
En La Entrevista Prime, conversamos con Elisa Loncon, candidata al Senado en La Araucanía, sobre su postulación y contingencia política.
