Exministro de Piñera anuncia apoyo a Kast y complica campaña de Matthei | CNN Prime

Por CNN Chile

29.08.2025 / 17:21

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Justicia ratificó la condición procesal de acusado para Daniel Jadue lo que le impediría eventualmente asumir un cargo público.

Rodrigo Álvarez, exministro de Sebastián Piñera, criticó a Chile Vamos y asumió su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast, complicando campaña de Evelyn Matthei.

En La Entrevista Prime, conversamos con Elisa Loncon, candidata al Senado en La Araucanía, sobre su postulación y contingencia política.

