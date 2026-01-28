Programas completos cnn prime

Exagente de la DINA figura en la lista “Lo peor de lo peor” de ICE | CNN Prime

Por CNN Chile

28.01.2026 / 13:52

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, vinculado con el homicidio de Orlando Letelier y delitos en contra de los DD.HH fue detenido por ICE en EEUU y figura en la lista de “Lo peor de lo peor” de la institución.
  • Hoy se realizó la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y la audiencia se retomará el jueves.
  • La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos contra la ex magistrada Verónica Sabaj.
  • El Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó la demolición de la casa y bodega de Julia Chuñil, luego de que se encontraran rastros de sangre humana en el terreno
  • Asumió el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura.

En esta edición de entrevista Prime, conversamos con Lorena Parra, fiscal regional Metropolitana Oriente y con Juan Pablo Araya, fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, respecto al Caso Audios y Caso Factop.

Parra determinó que el celular incautado de Luis Hermosilla, es “una caja de Pandora que no se ha cerrado aún“.

