Exagente de la DINA figura en la lista “Lo peor de lo peor” de ICE | CNN Prime

Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.
En esta edición de entrevista Prime, conversamos con Lorena Parra, fiscal regional Metropolitana Oriente y con Juan Pablo Araya, fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, respecto al Caso Audios y Caso Factop.
Parra determinó que el celular incautado de Luis Hermosilla, es “una caja de Pandora que no se ha cerrado aún“.
