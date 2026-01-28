Exagente de la DINA figura en la lista “Lo peor de lo peor” de ICE | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

Exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, vinculado con el homicidio de Orlando Letelier y delitos en contra de los DD.HH fue detenido por ICE en EEUU y figura en la lista de “Lo peor de lo peor” de la institución.

en EEUU y figura en la lista de de la institución. Hoy se realizó la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco , y la audiencia se retomará el jueves.

, y la audiencia se retomará el jueves. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos contra la ex magistrada Verónica Sabaj .

. El Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó la demolición de la casa y bodega de Julia Chuñil , luego de que se encontraran rastros de sangre humana en el terreno

, luego de que se encontraran rastros de en el terreno Asumió el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura.

En esta edición de entrevista Prime, conversamos con Lorena Parra, fiscal regional Metropolitana Oriente y con Juan Pablo Araya, fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, respecto al Caso Audios y Caso Factop.

Parra determinó que el celular incautado de Luis Hermosilla, es “una caja de Pandora que no se ha cerrado aún“.