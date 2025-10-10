Programas completos Agenda Económica

Evolución del sector exportador chileno: “El desempeño ha sido muy favorable”

Por CNN Chile

10.10.2025 / 09:32

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre los máximos históricos que alcanzó el cobre.

En esta edición, también dialogamos con Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile, sobre la evolución del sector exportador nacional: “El desempeño ha sido muy favorable”.

Mira el programa completo

