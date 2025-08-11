Evelyn Matthei propone bajar impuesto del 27% al 23% sin gradualidad y critica postura del PC

Conduce: Nicolás Paut y Sebastián Aguirre.

El próximo de 16 de noviembre se efectuará la elecciones presidenciales y parlamentarias en las que el electorado elegirá al próximo Presidente y parlamentarios para Chile.

Es en este contexto que en un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos con Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, sobre sus propuestas económicas para su eventual gobierno.

La candidata de Chile Vamos abordó las cifras de desempleo en el país, enfatizando que “para que tengamos más empleo tenemos que invertir más”

En ese sentido, Matthei dice que uno de las desventajas para mejorar estas cifras son los impuestos, por lo que en su eventual gobierno bajaría el impuesto a las empresas en cuatro puntos en forma inmediata.

“Tenemos impuestos muy altos. La primera medida será bajarlos al promedio de la OCDE, del 27% al 23%, sin gradualidad”, señaló

Al respecto, criticó la postura del Partido Comunista que se muestra contraria a la rebaja de impuestos.

“El Partido Comunista no puede lograr ver que bajar los impuestos te produce más recaudación fiscal“, argumentó.

Sobre las expectativas de crecimiento, la exalcaldesa de Providencia, señaló que “el primer y segundo año creceríamos el 3%, recién en el tercero saltaríamos al 4%”.

Consultada por el salario mínimo, la candidata presidencial dice que “cuando aumentas el salario mínimo tienes que preocuparte de seguir siendo competitivo”

Finalmente, sobre un eventual autopréstamo o retiro de fondos, Matthei se mostró contraria a esta posibilidad para su eventual gobierno

“No soy partidaria del autopréstamo. Nunca se van a devolver“, concluyó

Revisa el programa completo en el video