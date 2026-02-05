Estudio revela que casi el 50% de los santiaguinos declara no tener capacidad de ahorro: ¿A qué se debe?

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la reunión bilateral entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el futuro ministro de la cartera, Jorge Quiroz.

También, en esta edición, conversamos sobre un estudio que reveló que casi el 50% de los habitantes de la Región Metropolitana declaran no tener capacidad de ahorro, entre otras importantes cifras respecto al ahorro.

“Las personas que ahorran muy poco, que hoy son un 46%, hace un año eran aproximadamente un 53%. Es decir, vemos una mejora entre las personas que prácticamente no ahorran, según lo que ellas declaran, o que ahorran menos de un 10%. Entonces, ahí vemos que hay una pequeña mejora”, sostuvo Pavel Castillo, economista y gerente de intelligence en CORPA.

Mira el programa completo