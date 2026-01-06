Programas completos Agenda Económica

Estrategia comercial de Estados Unidos en América Latina: Qué es la Doctrina Monroe, en qué posición se encuentra Chile y más

Por CNN Chile

06.01.2026 / 09:08

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Jorge Berrios, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre la estrategia comercial de Estados Unidos en América Latina.

El experto partió explicando que “la Doctrina Monroe, a la que se refirió Donald Trump, cambiándole un poquito el nombre, viene de 1823, y dice que América es de los americanos, definiendo como área de influencia toda América y no acepta intervención de otros países en América dado que es su ámbito hemisférico“.

“Yo creo que esa doctrina se está reforzando sobre algunos aspectos geopolíticos y estratégicos que quiere Estados Unidos con respecto a recursos naturales, a temas de elementos estratégicos como el petróleo; ya se definió inclusive el litio como un elemento estratégico, las tierras raras, entonces hay un tema de Estados Unidos de un ordenamiento geopolítico y que va de la mano de un ordenamiento económico de áreas de influencia y no quiere que China le influya en el área”, agregó.

