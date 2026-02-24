Estados Unidos advierte que Visa Waiver podría verse afectada por cable con China | CNN Prime

Conduce: Matilde Burgos.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd , advierte que el programa de Visa Waiver podría verse afectado por el cable con China.

Autoridades confirman la muerte de una de las víctimas en la explosión en Renca. Actualmente, hay 10 fallecidos y 8 pacientes con riesgo vital.

. Actualmente, hay y . La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que hay “más tranquilidad” en el país este lunes, después del abatimiento del líder narcotraficante “El Mencho”.

La Corte Suprema confirmó desafuero del diputado Joaquín Lavín León; ahora podría ser formalizado por Fiscalía.

En esta edición de entrevista Prime, conversamos con Richard J. Kouyoumdjian, experto en seguridad y defensa, además de vicepresidente de AtenaLAB, respecto a la polémica del cable submarino que se busca construir entre China y Chile, programa que causó que Estados Unidos tomara medidas en contra de tres funcionarios públicos del gobierno.