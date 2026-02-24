Estados Unidos advierte que Visa Waiver podría verse afectada por cable con China | CNN Prime
Por CNN Chile
24.02.2026 / 15:30
Conduce: Matilde Burgos.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:
- El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, advierte que el programa de Visa Waiver podría verse afectado por el cable con China.
- Autoridades confirman la muerte de una de las víctimas en la explosión en Renca. Actualmente, hay 10 fallecidos y 8 pacientes con riesgo vital.
- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay “más tranquilidad” en el país este lunes, después del abatimiento del líder narcotraficante “El Mencho”.
- La Corte Suprema confirmó desafuero del diputado Joaquín Lavín León; ahora podría ser formalizado por Fiscalía.
En esta edición de entrevista Prime, conversamos con Richard J. Kouyoumdjian, experto en seguridad y defensa, además de vicepresidente de AtenaLAB, respecto a la polémica del cable submarino que se busca construir entre China y Chile, programa que causó que Estados Unidos tomara medidas en contra de tres funcionarios públicos del gobierno.