Estado de catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales | CNN Prime

Por CNN Chile

20.01.2026 / 11:48

Conduce: Ivo Goic.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos la situación de los grandes incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.

  • Estado de catástrofe en las regiones del Ñuble y Biobío por incendios forestales.
  • Más de 1.500 damnificados por los incendios.
  • No se descarta intencionalidad en los incendios.
  • Presidente Boric y presidente electo Kast se reunieron en La Moneda por incendios.

En la Entrevista Prime, conversamos con Ricardo Toro, exdirector de la ONEMI. respecto al despliegue del Estado frente a los incendios forestales desatados en las regiones del Ñuble y del Biobío.

“Hay que incentivar el respeto por los incendios forestales en la cultura de la población”, comentó a CNN Prime.

