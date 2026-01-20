Estado de catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales | CNN Prime
Por CNN Chile
20.01.2026 / 11:48
{"multiple":false,"video":{"key":"grxFKqDBBvTb4","duration":"01:40:10","type":"video","download":""}}
Conduce: Ivo Goic.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos la situación de los grandes incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.
- Estado de catástrofe en las regiones del Ñuble y Biobío por incendios forestales.
- Más de 1.500 damnificados por los incendios.
- No se descarta intencionalidad en los incendios.
- Presidente Boric y presidente electo Kast se reunieron en La Moneda por incendios.
En la Entrevista Prime, conversamos con Ricardo Toro, exdirector de la ONEMI. respecto al despliegue del Estado frente a los incendios forestales desatados en las regiones del Ñuble y del Biobío.
“Hay que incentivar el respeto por los incendios forestales en la cultura de la población”, comentó a CNN Prime.