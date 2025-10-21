Escasez de combustible en Bolivia: Las urgencias que deberá atender el nuevo presidente electo Rodrigo Paz
Por CNN Chile
21.10.2025
- Se suma una nueva arista al sobre cobro de las cuentas de la luz. Desde el Gobierno y Transelec informaron que la empresa efectuó cobros extras por cerca de 112 mil millones de dólares.
- La Fiscalía decidió no perseverar en la investigación por la fallida compra venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Después de 10 meses de indagatoria el Ministerio Público llegó a la conclusión de que no había antecedentes para sostener una imputación, en la causa declaró el Presidente Gabriel Boric y le costó el cargo a la ex ministra Maya Fernández y la destitución de la ahora ex senadora Isabel Allende.
- Continúa la tensión en la carrera presidencial. La secretaría general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, pidió disculpas a la familia de Jaime Guzmán luego de vincular su figura con los republicanos. Por otro lado, la candidata por el oficialismo, Jeannette Jara estaría liderando los sondeos de la primera vuelta con un 29%, aún así, las encuestas apuntan que perdería en un balotaje frente a José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
- El nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que ya tienen un equipo para la administración del nuevo Gobierno y están trabajando con el actual jefe de Estado para el cambio de mando que se realizará el 8 de noviembre. En su primera conferencia el mandatario señaló que la escasez de combustible que tiene su país se acabará con su Gobierno.