Programas completos Agenda Económica

Es el quinto mes consecutivo: Todos los multifondos de pensiones registraron ganancias en octubre

Por CNN Chile

05.11.2025 / 09:14

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre los multifondos de pensiones, que en octubre experimentaron su quinto mes consecutivo con resultados positivos, un hito que no se veía desde 2014.

También analizamos la situación de Codelco, que alcanzó una producción propia de 937 mil toneladas de cobre durante los nueve primeros meses, lo que supone un aumento del 2,1%, aunque sus ganancias cayeron.

Finalmente, dialogamos con Andrés Borenstein, economista jefe de BTG Pactual Argentina, quien reflexionó sobre la situación en los mercados argentinos a una semana de la victoria del partido de Javier Milei.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump reconoce la derrota republicana en elecciones locales: Culpó al cierre del gobierno
Lluvias vuelven a Santiago durante esta semana: Revisa que días lloverá en la región Metropolitana
Se acerca la Navidad: Los mejores mercados navideños en todo el mundo para este 2025
Es el quinto mes consecutivo: Todos los multifondos de pensiones registraron ganancias en octubre
31 Minutos estrena el tráiler oficial de "Calurosa Navidad, La Película": Contará con la participación de Julieta Venegas
Captan acoso sexual a Claudia Sheinbaum en plena calle de México: Sujeto la tocó indebidamente en actividad oficial