Es el quinto mes consecutivo: Todos los multifondos de pensiones registraron ganancias en octubre

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre los multifondos de pensiones, que en octubre experimentaron su quinto mes consecutivo con resultados positivos, un hito que no se veía desde 2014.

También analizamos la situación de Codelco, que alcanzó una producción propia de 937 mil toneladas de cobre durante los nueve primeros meses, lo que supone un aumento del 2,1%, aunque sus ganancias cayeron.

Finalmente, dialogamos con Andrés Borenstein, economista jefe de BTG Pactual Argentina, quien reflexionó sobre la situación en los mercados argentinos a una semana de la victoria del partido de Javier Milei.

