Error en cuentas de la luz ¿Es posible una compensación?

Conduce: Nicolás Paut.

Luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) informara que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de luz, las críticas transversales derivaron en la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, dejara su cargo.

En su lugar, Álvaro García asumió como ministro de Energía y Economía. En su primera declaración en este nuevo cargo señaló que buscar una compensación es una de las prioridades encargadas por el presidente Boric.

En una nueva edición de Agenda Económica PM ahondamos en la viabilidad de una posible compensación a los usuarios afectados por este error.

Además, conversamos con Teo Colombo, gerente general de AFP UNO, sobre licitación de nuevos afiliados y baja de comisión.

Revisa el programa completo en el video