Programas completos Agenda Económica

Error en cuentas de la luz ¿Es posible una compensación?

Por CNN Chile

17.10.2025 / 09:37

Conduce: Nicolás Paut.

Luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) informara que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de luz, las críticas transversales derivaron en la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, dejara su cargo.

En su lugar, Álvaro García asumió como ministro de Energía y Economía. En su primera declaración en este nuevo cargo señaló que buscar una compensación es una de las prioridades encargadas por el presidente Boric.

En una nueva edición de Agenda Económica PM ahondamos en la viabilidad de una posible compensación a los usuarios afectados por este error.

Además, conversamos con Teo Colombo, gerente general de AFP UNO, sobre licitación de nuevos afiliados y baja de comisión.

Revisa el programa completo en el video

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País UDI impulsará comisión investigadora tras cobro en cuentas de luz: Apuntan a devolución de dineros a familias afectadas
Millonaria multa contra minera por muerte de trabajador: Justicia confirma que deberán pagar más de $34 millones como sanción
Provoste llama a investigar a empresas por error en cuentas de luz: “¿No notaron que cobraban de más o sí y quisieron pasar piola?”
Preocupante tendencia: Las razones por las que las mujeres están abandonando la fuerza laboral en Estados Unidos
Fuerza Aérea confirma que encontró helicóptero perdido en Campos de Hielo Sur: Uno de los tripulantes falleció
Error en cuentas de la luz ¿Es posible una compensación?