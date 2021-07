La encuesta Casen dio a conocer este lunes sus resultados, que revelaron que la pobreza aumentó por primera vez en dos décadas a un 10,8% a causa de la pandemia. En conversación con “Agenda Económica”, el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, sostuvo que “es una cifra bien importante y preocupante”. “En algún minuto nosotros pensábamos como país que la pobreza iba disminuyendo de linealmente casi sin ningún problema, pero este aumento de la pobreza es algo que no tiene que llamar la atención y hacernos repensar la política social y económica, la pobreza está aquí lamentablemente y tenemos que pensar en eso”. El experto sostuvo que la pobreza extrema se duplicó en tres años y que actualmente las cifras son las mismas de 2013. “Aquí hay que repensar un poco la estrategia, casi todas las candidaturas presidenciales están hablando de renta básica universal, con modelos que existen en Alaska, en algunos países escandinavos, en Suiza no se alcanzó a implementar, que le transfiere recursos a toda la ciudadanía. Entonces hay que pensar realmente si es que la preocupación por la pobreza es una preocupación real y los recursos lamentablemente del Estado son finitos y ahí hay una discusión de fondo de cuánto transferimos a toda la ciudadanía en estos modelos”, dijo. “Yo creo que el tema de la focalización está sobre la mesa, la focalización es incómoda porque significa concentrar los recursos en algunos segmentos y no en toda la población. Pero si queremos ayudar a los que realmente lo necesitan hay que racionalizar el uso de los recursos”, añadió.