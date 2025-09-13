Programas completos cnn prime

Encuesta entrega primer balance del debate presidencial | CNN Prime

Por CNN Chile

13.09.2025 / 14:31

Conduce: Ivo Goig

En un nuevo CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Servel sorteó el orden en la papeleta de los candidatos presidenciales.

Encuesta Panel Ciudadano entregó el primer balance de la participación de los candidatos en el debate televisivo.

En La Entrevista Prime, conversamos con Alejandra Sepúlveda, senadora y vocera del comando de Jeannette Jara, sobre la situación de Daniel Jadue y el balance del debate presidencial.

Revisa el noticiero completo en el video

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

