Encuentran el cuerpo de Krishna Aguilera en Caleta de Tango tras 22 días desaparecida
27.10.2025 / 13:02
- La PDI confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en el sector de Catemito en Calera de Tango. El cadáver de la mujer de 19 años desaparecida desde el 4 de octubre, tras acudir a un lugar nocturno, fue trasladado al Servicio Médico Legal para determinar la causa y fecha de su muerte. La Fiscalía confirmó la detección de la 6ta persona vinculada al secuestro y homicidio de Krishna.
- La oposición presentará en las próximas horas la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por los errores en los cobros de las cuentas de la luz. Desde el Gobierno aseguran que la responsabilidad política ya fue asumida aunque algunos parlamentarios oficialistas y de la DC evalúan apoyar el libelo.
- Dos sospechosos fueron detenidos en Francia por el robo de joyas en el museo de Louvre ocurrido el domingo pasado. Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba huir del país. La policía continúa la búsqueda de los demás involucrados y las piezas robadas.