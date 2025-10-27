Encuentran el cuerpo de Krishna Aguilera en Caleta de Tango tras 22 días desaparecida

Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

Se han convertido en una respuesta directa a las nuevas formas de habitar. Las marcas han entendido que el desafío ya no es ofrecer más funciones, sino ofrecerlas en menos espacio. Así nacen equipos que lavan, secan, enfrían y cocinan con el mínimo tamaño posible, pero con el máximo rendimiento.