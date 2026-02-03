Programas completos Agenda Económica

ENAP duplicó sus utilidades en 2025: ¿A qué se debe?

Por CNN Chile

03.02.2026 / 09:55

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el desempeño económico del actual gobierno, a portas de su término en el mes de marzo.

También, en esta edición, analizamos la situación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), puesto que la compañía duplicó sus utilidades en el 2025.

“El año pasado, los resultados se relacionan con haber tenido 10% más de producción total en nuestras operaciones, pero además hemos puesto foco en los productos de más alto margen“, sostuvo Julio Friedmann, gerente general de la ENAP.

Mira el programa completo

