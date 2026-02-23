Embajada de China critica sanción de EEUU a Chile | CNN Prime

¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

El máximo galardón del Festival de Viña del Mar, confeccionado con cromo, rodio y 85 cristales Swarovski, reconoce trayectorias excepcionales y un vínculo profundo con la Quinta Vergara. Solo cinco artistas lo recibieron desde su creación.