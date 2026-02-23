Embajada de China critica sanción de EEUU a Chile | CNN Prime
Por CNN Chile
23.02.2026 / 13:58
Conduce: Felipe Hernández.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:
- José Antonio Kast aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asistirá a la cumbre de Miami, en medio de las tensiones por las sanciones a tres funcionarios públicos.
- Aumentan a nueve las víctimas fatales de la explosión en Renca; de los doce hospitalizados, ocho se encuentran aún en riesgo vital.
- La embajada de China en Chile criticó la sanción de Estados Unidos a tres funcionarios públicos del país.
- Se cumplen cuatro años de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha dejado hasta ahora más de mil muertos.
- Gloria Estefan inaugurará la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026.