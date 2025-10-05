Programas completos cnn prime

Elecciones 2025: Las claves de la encuesta Panel Ciudadano UDD sobre las presidenciales | CNN Prime

Por CNN Chile

05.10.2025 / 12:41

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Dos menores de edad murieron tras un accidente en la Ruta 78, a la altura de Talagante; otros cuatro adultos resultaron con lesiones de diversa consideración.
  • En la carrera electoral, Jeannette Jara lidera el primer lugar en la Encuesta Panel Ciudadano UDD, pero en segunda vuelta no logra superar a sus contendores Evelyn Matthei y José Antonio Kast.
  • En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás que no aceptará “retrasos” en su plan de paz en Gaza.

