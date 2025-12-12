Elecciones 2025: ¿Cómo llegan José Antonio Kast y Jeannette Jara al balotaje? l CNN Prime
Por CNN Chile
12.12.2025 / 22:35
Conduce: Felipe Hernández.
- Con el llamado de Jeannette Jara a “defender lo conquistado” y el énfasis de José Antonio Kast en materia de seguridad, ambos candidatos cerraron sus campañas de cara a la segunda vuelta presidencial.
- Durante la jornada, el fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió a las críticas del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien cuestionó no haber sido notificado del cierre de la investigación en su contra por los presuntos delitos de abuso sexual y violación.
- “Esto es un hecho insólito y extremadamente grave para el sistema de seguridad”, calificó el ministro Luis Cordero, respecto de la libertad otorgada a un reo de la cárcel de Rancagua, condenado a cinco años y un día por microtráfico. A raíz de este caso, se abrió una investigación interna que involucra a cinco funcionarios de Gendarmería.
- En el ámbito internacional, aumenta la preocupación por un eventual conflicto abierto entre Estados Unidos y Venezuela.