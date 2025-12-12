Elecciones 2025: ¿Cómo llegan José Antonio Kast y Jeannette Jara al balotaje? l CNN Prime

Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

El juego contiene diversos guiños a la cultura popular y a CNN Chile, como lo son el perro roba empanadas, el escudo de Capitán América de José Antonio Kast y conductores de CNN Chile, como Sebastián Aguirre y Sebastián Rivas.