Programas completos Agenda Económica

El trabajo del Senado en la Ley de Presupuesto 2026

Por CNN Chile

26.11.2025 / 09:33

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la decisión del Senado de rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

También dialogamos con José García Ruminot, senador RN y miembro de la Comisión de Hacienda, quien entregó detalles sobre el Presupuesto 2026.

Mira el programa completo

