¿El Teniente podrá retomar sus operaciones en su totalidad? Incertidumbre entre los trabajadores | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Una nueva edición de la encuesta Cadem mostró que Jeannette Jara bajó cinco puntos, mientras Evelyn Matthei recupera el tercer puesto perdido en semanas anteriores contra Franco Parisi.

Incertidumbre entre trabajadores de El Teniente por el retorno de operaciones de la mina tras accidente que dejó seis mineros fallecidos.

En La Entrevista Prime, conversamos con Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, sobre su candidatura al senado por Republicanos.

Revisa el noticiero completo en el video.