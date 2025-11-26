El Senado rechazó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía Diego Pardow | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

El Senado rechazó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía Diego Pardow, quien era cuestionado por su presunta responsabilidad en el error en el cobro de las cuentas de la luz. El texto, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, buscaba que el ex secretario de Estado no pudiera optar a cargos públicos o políticos en un plazo de 5 años.

Como una “lesión a la memoria histórica de Eduardo Frei Montalva y de la Democracia Cristiana”, calificó La Falange la reunión del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el candidato José Antonio Kast. Por esta razón, se reunirá la colectividad para definir el futuro del ex mandatario como militante, quien señaló que coincidía con Kast en temas esenciales.

La Teletón y el Banco de Chile lanzaron la campaña de recaudación de la fiesta solidaria que va a comenzar el viernes. La entidad financiera va a contar con cerca de 3.000 puntos de recepción de dinero, desde Arica a Puerto Williams. Además de las donaciones digitales, se va a contar nuevamente con cajas auxiliares en algunas estaciones de metro, en aeropuerto y algunos centros comerciales.

La Casa Blanca dijo que aún hay algunos puntos delicados que deben resolverse respecto a las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La secretaria de prensa estadounidense aseguró que aún se requieren más conversaciones, mientras que el presidente Donald Trump reiteró que están muy cerca de alcanzar un acuerdo.