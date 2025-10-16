El Presidente Gabriel Boric apuntó directamente al regimen de Nicolás Maduro como responsable del asesinato del ex militar Ronald Ojeda
Por CNN Chile
16.10.2025 / 19:13
Conduce: Mónica Rincón
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más destacadas de la jornada.
- Desde enero 2026 bajarán un 2% las cuentas de luz producto de un error que se aplicaba desde el 2017, que consideraba una sobreestimación de la inflación. Desde la oposición exigen la salida del Ministro de Energía, Diego Pardow, y la UDI amenaza con una acusación constitucional
- El partido republicano vuelve a tensionar su relación con Chile Vamos tras los dichos de la secretaría general de republicanos, Ruth Hurtado, quien en una entrevista para CNN Chile donde mencionó que si Jaime Guzmán(Fundador de la UDI) estuviera vivo votaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei. Dichos que causaron descontento en la UDI y desde el gremialismo llamaron a no jugar ni meterse con su figura.
- El Presidente Gabriel Boric apuntó directamente al régimen de Nicolás Maduro como responsable del asesinato del ex militar Ronald Ojeda. Desde el PC evitaron referirse a los dichos del mandatario
- Hamás entregó los cuerpos de otros dos rehenes de Israel, el brazo armado de la milicia aseguró que hizo entrega de todos los cuerpos de los que puede acceder y que va a necesitar de un equipo especial para recuperar los restos faltantes. Producto de esto, el gobierno de Israel prohibió el ingreso de ayuda humanitaria a gaza