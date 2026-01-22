Programas completos Agenda Económica

El perfil técnico y empresarial del gabinete de José Antonio Kast: ¿Qué podemos esperar en materia económica?

Por CNN Chile

22.01.2026 / 08:34

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica, analizamos el perfil técnico y empresarial de los ministros de Estado elegidos por el presidente entrante José Antonio Kast para dar inicio a su Gobierno.

Sobre eso hablamos con Guillermo Larraín, académico FEN Universidad de Chile, quien compartió cuáles podrían ser los puntos clave de su desempeño a futuro, como la migración, la frustración de los partidarios y las altas metas definidas en campaña por el mandatario.

