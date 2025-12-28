El origen de la polémica por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia | CNN Prime
Por CNN Chile
28.12.2025 / 12:49
Conduce: Felipe Hernández.
- Crece la polémica por el posteo de la embajadora chilena en Nueva Zelandia, en el que aparece un cartel pidiendo “Libre determinación para la nación Rapa Nui”. Desde la oposición solicitan la destitución de Manahi Pakarati, mientras que Cancillería informó que fue reprendida por la publicación.
- En el ámbito internacional, Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania en la víspera de una reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski.
