El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar al diputado Calisto por eventual fraude al fisco

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

El oficialismo criticó la reunión de José Antonio Kast con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. La nueva jefa de campaña de Jeannette Jara, la senadora Paulina Vodanovic, afirmó que tomar como referente al presidente Nayib Bukele puede ser popular pero también preocupante. Por su parte, Kast se reunió esta tarde con la familia Piñera Morel para recibir su apoyo.

El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar al diputado Miguel Ángel Calisto por eventual fraude al fisco cometido entre los años 2018 y 2022, causa en la que tres ex colaboradores del parlamentario también están imputados. En las elecciones del pasado 16 de noviembre, y pese a estar desaforado, Calisto fue elegido como senador por la Federación Regionalista Verde Social por Aysén.

La vocera de gobierno Camila Vallejos reiteró que la acusación constitucional en contra de Diego Pardow no tiene mérito a su juicio. Esto, a un día de que el Senado vote el libelo contra el ex ministro de Energía. La secretaria de Estado sostuvo además que si el texto se aprueba marcaría un precedente peligroso al hacer responsable a una autoridad de funciones de organismos técnicos.

Venezuela criticó la designación del llamado Cártel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos, según la vicepresidencia de Rodríguez Caracas no es ni productor, ni traficante de drogas. En paralelo ya son 7 las aerolíneas que suspendieron sus vuelos hacia el país caribeño.