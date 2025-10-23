El Ministerio de Educación ordenó un sumario contra examinadores que no llegaron a rendir el simce
Por CNN Chile
23.10.2025 / 13:33
Conduce: Mónica Rincón
En una nueva edición para CNN Prime, desglosamos las noticias más importantes de la jornada.
- Después de 11 años de investigación fueron absueltos los últimos 8 acusados del caso SQM. El tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago apuntó al tiempo transcurrido afirmando que hubo una violación flagrante del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
- El Ministerio de Educación ordenó un sumario luego de que en algunas comunas de la capital no llegarán los examinadores del simce que le rendirían el examen a alumnos de 8° básico. Las autoridades acusaron un incumplimiento de uno de sus proveedores y calificaron la situación de grave. Además, anunciaron que aplicarán todas las multas que correspondan.
- Sin declaraciones terminó la reunión entre el biministro Álvaro García y las empresas generadoras de energía en la que pretendían analizar el sobre cobro en las cuentas de luz. En tanto, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez al caso minutos después de que la oposición confirmara la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow.
- Los militares se desplegaron en las calles de Lima después de que el Gobierno decretara Estado de Emergencia para contener el aumento de la criminalidad. En paralelo, la policía nacional de Perú realizó un mega operativo en varios distritos donde se detuvo a más de 30 personas relacionadas con el delito de extorsión.