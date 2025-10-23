Programas completos cnn prime

El Ministerio de Educación ordenó un sumario contra examinadores que no llegaron a rendir el simce

Por CNN Chile

23.10.2025 / 13:33

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición para CNN Prime, desglosamos las noticias más importantes de la jornada.

  • Después de 11 años de investigación fueron absueltos los últimos 8 acusados del caso SQM. El tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago apuntó al tiempo transcurrido afirmando que hubo una violación flagrante del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

 

  • El Ministerio de Educación ordenó un sumario luego de que en algunas comunas de la capital no llegarán los examinadores del simce que le rendirían el examen a alumnos de 8° básico. Las autoridades acusaron un incumplimiento de uno de sus proveedores y calificaron la situación de grave. Además, anunciaron que aplicarán todas las multas que correspondan.

 

  • Sin declaraciones terminó la reunión entre el biministro Álvaro García y las empresas generadoras de energía en la que pretendían analizar el sobre cobro en las cuentas de luz. En tanto, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez al caso minutos después de que la oposición confirmara la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow.

 

  • Los militares se desplegaron en las calles de Lima después de que el Gobierno decretara Estado de Emergencia para contener el aumento de la criminalidad. En paralelo, la policía nacional de Perú realizó un mega operativo en varios distritos donde se detuvo a más de 30 personas relacionadas con el delito de extorsión.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Deportes Universidad de Chile vs Lanús: Gustavo Álvarez “siento una gran responsabilidad y orgullo por lo construido con este plantel”
Ofrecen más de 2.000 becas gratuitas de programación, ciberseguridad y más: ¿Quiénes pueden postular?
ISP entrega recomendaciones para la compra de cosméticos para disfrazarse en Halloween
45 años después del crimen: Chapman confiesa que asesinó a John Lennon por un "patético deseo de ser alguien"
Elecciones 2025: funciones, plazos, excusas y sanciones de los vocales de mesa
Chauncey Billups y Terry Rozier son arrestados en una investigación sobre red de apuestas ilegales vinculada con la mafia