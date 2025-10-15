Programas completos Agenda Económica

El impacto del subsidio a la tasa de interés: “Teníamos una situación de baja de venta muy severa”

Por CNN Chile

15.10.2025 / 08:57

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el impacto del subsidio a los créditos hipotecarios, el que busca apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que tienen dificultades para acceder a la vivienda.

Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, sostuvo que “teníamos una situación de baja de ventas muy severa que estaba paralizando el sector de la construcción, que es un gran generador de empleo y que además es la expresión del ahorro del país”.

“Nosotros vemos con esperanza de que este subsidio va a disminuir la existencia o el sobre-stock que existe para poder reimpulsar la construcción de nuevas viviendas”, agregó el especialista, recalcando que “es muy relevante la rebaja del pago del dividendo”.

