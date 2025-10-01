El día más caluroso de la semana: ¿Cuál será la máxima en Santiago?

Por CNN Chile 01.10.2025 / 19:10

La Región Metropolitana tendrá inusuales temperaturas máximas para la época. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

En Arica, Iquique y Antofagasta las máximas podría alcanzar los 18°C.

Aumentan las temperaturas en el centro del país. La máxima en Los Andes será de 33°C.

Avanzando hacia el sur, Puerto Montt recibirá precipitaciones al finalizar el día.