El desafío de Nicolás Grau: Presupuesto que no suba el gasto

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre los principales desafíos del nuevo ministro de Hacienda, y exministro de Economía, Nicolás Grau.

Además, en esta edición, dialogamos con Rodrigo Alvial, director de Merco, y sobre el ranking Merco Talento 2025. “Hemos ido evaluando distintas perspectivas. (…) Vemos cómo lo ven las compañías, los trabajadores de las grandes empresas, los trabajadores propios, cómo lo ven los universitarios o el talento futuro, cómo lo ven los expertos, los headhunters, sindicatos, cómo se ven las empresas en las redes sociales, cómo los ve la sociedad, y además hacemos un análisis de indicadores de gestión”, señaló.

