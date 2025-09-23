El anuncio del Presidente Boric sobre postulación de Bachelet a la ONU | CNN Prime
Por CNN Chile
23.09.2025 / 22:45
{"multiple":false,"video":{"key":"baLW1I3e674Ghg","duration":"01:21:29","type":"video","download":""}}
Conduce: Felipe Hernández.
En un nuevo CNN Prime, con Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada, comenzando por el anuncio del Presidente Gabriel Boric frente a Naciones Unidas respecto a la nominación de Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general del organismo. Además, revisamos los detalles de lo que dijo el mandatario en su último discurso.