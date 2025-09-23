El anuncio del Presidente Boric sobre postulación de Bachelet a la ONU | CNN Prime

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, con Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada, comenzando por el anuncio del Presidente Gabriel Boric frente a Naciones Unidas respecto a la nominación de Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general del organismo. Además, revisamos los detalles de lo que dijo el mandatario en su último discurso.