El anuncio del Presidente Boric sobre postulación de Bachelet a la ONU | CNN Prime

Por CNN Chile

23.09.2025 / 22:45

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, con Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada, comenzando por el anuncio del Presidente Gabriel Boric frente a Naciones Unidas respecto a la nominación de Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general del organismo. Además, revisamos los detalles de lo que dijo el mandatario en su último discurso.

