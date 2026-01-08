Programas completos CNN tiempo

En 10 años el cáncer de piel en Chile aumentó un 40% y se debe en su mayoría a la radiación UV

Por CNN Chile

08.01.2026 / 17:28

Según expertos, 9 de 10 casos de cáncer de piel son a causa de la radiación ultravioleta.

En 2024, alrededor de más 600.000 personas en Chile fallecieron a causa de la enfermedad. Una de las cifras más altas en los últimos años, que provocó alertas en expertos de la salud. 

Además, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, advirtió que durante los últimos 10 años las muertes provocadas por cáncer de piel aumentaron un 60%

La mayoría de los cáncer de piel se producen debido a la exposición al sol y la radiación ultravioleta, al menos 9 de 10 casos son provocados por este último. 

Debido al debilitamiento de la capa de ozono, el académico y físico, Ernesto Gramsch, la zona norte y centro del país tienen un pequeño agujero que permite el traspaso de más rayos UV.

Por ello, Gramsch recomendó evitar salir cuando el índice UV pase del nível 8 si vives por esos territorios.

Pese a la recomendación de los doctores por usar protector solar diariamente, el 70% de los chilenos aún no lo hace. 

Andrea Cortés, dermatóloga, explicó que esto se debe a varios mitos: “hay mucha gente que atribuye que usar protección solar es nocivo, que hay disruptores hormonales o que tomar sol te hace bien y tu piel se hace resistente”. 

La principal recomendación del dermatooncólogo Néstor Lobos, es “estar atento a las lesiones diferentes, que se van oscureciendo o cambiando de tamaño” para detectar a tiempo la enfermedad. 

Para protegerse del calor y evitar el cáncer de piel, los expertos de la salud recomendaron aplicarse protector solar todos los días (cada dos horas), usar sombreros, lentes con filtro UV y ropa protectora. 

