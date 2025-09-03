Eclipse lunar y lluvia de estrellas: ¿Cuándo y dónde se podrán ver estos fenómenos astronómicos?

En conversación con CNN Tiempo, la astrónoma Jennifer Anguita entrega detalles de los próximos eventos astronómicos.

En una nueva edición de CNN Tiempo Jennifer Anguita, Directora de Ciencias Corporación de Inclusión Social de Cerro Navia, detalla los eventos astronómicos para los últimos meses del año.

Anguita adelantó que el próximo 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar, conocido como luna de sangre, el que tendrá una extensión de 40 minutos.

“Esta vez va a ocurrir este domingo 7 de septiembre, en donde durante 40 minutos se va a poder visualizar nuestro satélite natural completamente enrojecido”. comenta

Este evento no será visible en territorio nacional, sin embargo, los cielos chilenos si serán protagonista, debido a la ocurrencia de tres lluvias de estrellas: las Oriónidas, las Táuridas y las Gemínidas.

“Ya las primeras, que son las Oriónidas, van a ser a fines de octubre, entre el 21 y el 22 de octubre. Las siguientes son las Táuridas ya a mediados de noviembre y a mediados de diciembre tenemos las Gemínidas“, explica.