Dudas por financiamiento del Proyecto de sala cuna universal

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre las dudas por el mecanismo de financiamiento del Proyecto de sala cuna universal.

José García Ruminot, senador RN, conversó sobre esta iniciativa. “Lo valoramos positivamente, sin embargo, el proyecto todavía tiene varias situaciones que ir resolviendo”.

“El fondo que se está creando se constituiría con un aumento de la cotización previsional para todos los empleadores de 0.2, más otro 0.1 que se sacaría de la actual cotización para cesantía (…). El tema es que cuando yo agrego un 0.2 de cotización, evidentemente que tengo un aumento, sobre todo para las pymes, en los costos laborales”, agregó.

El también miembro de la Comisión del Trabajo del Senado afirmó que “tenemos que seguir haciendo esfuerzos para construir acuerdos de tal forma que el proyecto de Sala Cuna sea realidad, pero que, repito, incida lo menos posible en los costos laborales”.

