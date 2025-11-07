Dos cuerpos fueron encontrados en operativo de tráfico de drogas en San Vicente de Tagua Tagua

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición de CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

La Corte Suprema reveló que hay preocupación por evitar que se repitan los escándalos de corrupción que gatillaron la salida de la exministra Ángela Vivanco, entre ellos el caso de la Muñeca Bielorrusa. Desde el Consejo de Defensa del Estado interpusieron una querella contra Gonzalo Migueles, pareja de la exjueza, los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán y dos abogados del consorcio Belaz Movitec.

Con el objetivo de ahorrar problemas, según las palabras de la candidata oficialista, Jeannette Jara confirmó que va a suspender o renunciar al Partido Comunista de ser electa presidenta. Desde el PC dijeron que van a respetar la opción de la candidata y entienden que es un hecho positivo a favor de un proceso mayor. El candidato Johannes Kaiser atribuyó el anuncio a una operación táctica.

En una fosa séptica, calcinado y maniatado, fueron encontrados dos cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua en medio de una investigación por tráfico de drogas y presunta desgracia. En el mismo lugar además hallaron restos de otros cuerpos que aún no han sido identificados. Durante la diligencia Carabineros detuvo a nueve personas, dos de ellas extranjeras.

A partir de hoy, Estados Unidos reducirá en 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos si no se llega a un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno. El anunció llega mientras la escasez de controladores de tráfico aéreo está provocando cada vez más retrasos en los vuelos del país.