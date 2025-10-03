Programas completos conexión global

Donald Trump exige a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos” tras respuesta de Hamás

Por CNN Chile

03.10.2025 / 19:49

Conduce: Alicia Conteras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Donald Trump dice que “Hamás está preparada para una paz duradera” y exigió que Israel “pare de inmediatamente los bombardeos”.

Esto luego de que Hamás aceptara liberar la totalidad de los rehenes israelíes en el marco de la propuesta de paz de Donald Trump.

