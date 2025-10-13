Donald Trump es ovacionado por el parlamento de Israel y asegura que “la guerra en Gaza se terminó”

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Donald Trump y el presidente de Egipto, Abdelfatah El Sisi, firmaron el acuerdo de paz en Gaza, sin la presencia de representantes de Israel y Hamás. Tras esto, se realizó la liberación de rehenes palestinos e israelíes, mientras que el Presidente estadounidense fue recibido entre aplausos por el parlamento de Israel, asegurando que la “guerra se terminó”.

