Donald Trump es ovacionado por el parlamento de Israel y asegura que “la guerra en Gaza se terminó”

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Donald Trump y el presidente de Egipto, Abdelfatah El Sisi, firmaron el acuerdo de paz en Gaza, sin la presencia de representantes de Israel y Hamás. Tras esto, se realizó la liberación de rehenes palestinos e israelíes, mientras que el Presidente estadounidense fue recibido entre aplausos por el parlamento de Israel, asegurando que la “guerra se terminó”.
