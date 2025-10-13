Programas completos conexión global

Donald Trump es ovacionado por el parlamento de Israel y asegura que “la guerra en Gaza se terminó”

Por CNN Chile

13.10.2025 / 19:00

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Donald Trump y el presidente de Egipto, Abdelfatah El Sisi, firmaron el acuerdo de paz en Gaza, sin la presencia de representantes de Israel y Hamás. Tras esto, se realizó la liberación de rehenes palestinos e israelíes, mientras que el Presidente estadounidense fue recibido entre aplausos por el parlamento de Israel, asegurando que la “guerra se terminó”.

Revisa el programa completo en el video.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Tragedia en la Ruta de la Madera: Trabajador muere tras deslizamiento de tierra en Coronel
ChatGPT y Sora 2 gastan tanta energía que OpenAI cerró nuevo acuerdo para desarrollar la infraestructura necesaria
Cámara constituye comisión revisora de AC contra ministro Ulloa: Alejandra Placencia (PC) presidirá la instancia
CPLT reporta aumento de más de 9 mil funcionarios en organismos centrales en un año
Donald Trump es ovacionado por el parlamento de Israel y asegura que "la guerra en Gaza se terminó"
Cambios en comando de Jara: Albornoz deja vocería tras críticas por sus viajes como directora en ENAP