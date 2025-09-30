Donald Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.
En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le dio “tres a cuatro días” a Hamás a su propuesta de paz en Gaza que ayer fue aceptada por Israel.
Además, Nicolás Maduro firma decreto de conmoción externa que le entrega amplio poderes en caso de “ataque” de Estados Unidos.
