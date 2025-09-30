Programas completos conexión global

Donald Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza

Por CNN Chile

30.09.2025 / 22:03

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le dio “tres a cuatro días” a Hamás a su propuesta de paz en Gaza que ayer fue aceptada por Israel.

Además, Nicolás Maduro firma decreto de conmoción externa que le entrega amplio poderes en caso de “ataque” de Estados Unidos.

Revisa el programa completo en el video.

 

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País Presidente Gabriel Boric presenta Ley de Presupuesto 2026: Estos son los datos claves
Donald Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza
"Claro que es corrupción": Milton Juica cuestiona que la Suprema no haya removido a Ulloa, ya que los cargos eran "gravísimos"
Ministro Luis Cordero: “No tenemos certeza de que la persona que se encuentra en Argentina sea Bernarda Vera”
Gobierno entrega Ley de Presupuesto 2026 al Congreso: Eliminó "glosa republicana" y puso foco en temas sociales, salud y pensiones
Encuesta hogares del Banco Central: La mitad gana menos de $1,1 millones y hay más vehículos que viviendas propias